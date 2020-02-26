"Нам под видом украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные и не протестированные системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след".

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что в Украине для тестов на коронавирус собираются применять тест-системы российского происхождения.

По словам депутата, в решении СНБО о коронавирусе умышленно сделали ошибки в названии компании, которая собирается закупать тест-системы, и в фамилии руководителя, чтобы их невозможно было найти. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вместо "Диаген" написали "Диоген", а вместо Яриша – Ярош. Это было сделано, чтобы никто не мог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса", – сообщила нардеп.

Устинова заявила, что официальное лицо компании, Александр Коляда, "лишь ширма". Компанией "Диаген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

"Она зарегистрирована на подставное лицо, вернее, "доверенное" лицо – бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд", – добавила она.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

По информации Устиновой, настоящие бенефициары из России уже с понедельника находятся в Украине.

"Не зря же бывшего соратника Азарова, Алексея Соловьева, назначили заместителем секретаря СНБО, который сейчас и занимается этим вопросом", – сообщила депутат.

По ее словам, в больницы и регионы уже отправили письмо от компании, в котором говорится о готовности продавать тест-системы по 6000 гривен, плюс реагенты российского происхождения "Риверта-Д" и "РИБО-преп", производства компании AmpliSens, РФ.

Александра Устинова подчеркнула, что тест-системы не были испробованы на инфицированных пациентах, поскольку их в Украине нет, а иностранные партнеры не предоставили образцы.

"Значит нам под видом украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные и не протестированные системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след. Втюхивает нам все это новый заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев, которому когда-то Азаров лично грамоты давал", – подвела итог парламентарий.

Напомним, ранее и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что на этапе разработки находятся тест-системы двух отечественных производителей – Института молекулярной биологии и "Диоген". У "Диогена" уже есть пробная версия теста для проведения пробы.