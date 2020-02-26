Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что в Украине для тестов на коронавирус собираются применять тест-системы российского происхождения.
По словам депутата, в решении СНБО о коронавирусе умышленно сделали ошибки в названии компании, которая собирается закупать тест-системы, и в фамилии руководителя, чтобы их невозможно было найти. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Вместо "Диаген" написали "Диоген", а вместо Яриша – Ярош. Это было сделано, чтобы никто не мог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса", – сообщила нардеп.
Устинова заявила, что официальное лицо компании, Александр Коляда, "лишь ширма". Компанией "Диаген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад.
"Она зарегистрирована на подставное лицо, вернее, "доверенное" лицо – бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд", – добавила она.
По информации Устиновой, настоящие бенефициары из России уже с понедельника находятся в Украине.
"Не зря же бывшего соратника Азарова, Алексея Соловьева, назначили заместителем секретаря СНБО, который сейчас и занимается этим вопросом", – сообщила депутат.
По ее словам, в больницы и регионы уже отправили письмо от компании, в котором говорится о готовности продавать тест-системы по 6000 гривен, плюс реагенты российского происхождения "Риверта-Д" и "РИБО-преп", производства компании AmpliSens, РФ.
Александра Устинова подчеркнула, что тест-системы не были испробованы на инфицированных пациентах, поскольку их в Украине нет, а иностранные партнеры не предоставили образцы.
"Значит нам под видом украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные и не протестированные системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след. Втюхивает нам все это новый заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев, которому когда-то Азаров лично грамоты давал", – подвела итог парламентарий.
Напомним, ранее и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что на этапе разработки находятся тест-системы двух отечественных производителей – Института молекулярной биологии и "Диоген". У "Диогена" уже есть пробная версия теста для проведения пробы.