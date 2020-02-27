NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453

Общее количество выздоровевших составило 32 897. 

В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

В Италии за сутки количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453, зафиксированы 12 летальных исходов. На материковом Китае за 26 февраля обнаружили 433 новых больных, умерли 29 человек. Это самый низкий суточный показатель с 28 января, пишет Reuters.

За все время от COVID-19 умерли 2801 человек, выздоровели – 32 897. Общее количество заболевших составляет 82 164, говорится на карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга про Университете Джона Хопкинса.

За пределами материкового Китая случаи инфицирования подтверждены в 40 странах и регионах. 26 февраля первые случаи заражения обнаружили в Бразилии, Пакистане, Норвегии, Греции, Румынии, Швеции и Алжире. Бразилия стала первой страной Латинской Америки, где появился коронавирус. 

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об опасности классификации вспышки COVID-19 как пандемии. 

"Небрежное использование слова "пандемия" не имеет ощутимой пользы, но оно имеет значительный риск с точки зрения усиления ненужного и неоправданного страха и стигмы, а также парализующих систем. Это также может сигнализировать о том, что мы больше не можем содержать вирус, что не соответствует действительности", – сообщил он.

Напомним, одной из больных в Италии является 25 летняя гражданка Украины. Молодая украинка, которая живет в небольшом городке на побережье Чиленто Монтано-Антилия, приехала из Кремоны 15 февраля.

Она почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Ее анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также