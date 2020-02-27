В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453

В Италии за сутки количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453, зафиксированы 12 летальных исходов. На материковом Китае за 26 февраля обнаружили 433 новых больных, умерли 29 человек. Это самый низкий суточный показатель с 28 января, пишет Reuters.

За все время от COVID-19 умерли 2801 человек, выздоровели – 32 897. Общее количество заболевших составляет 82 164, говорится на карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга про Университете Джона Хопкинса.

За пределами материкового Китая случаи инфицирования подтверждены в 40 странах и регионах. 26 февраля первые случаи заражения обнаружили в Бразилии, Пакистане, Норвегии, Греции, Румынии, Швеции и Алжире. Бразилия стала первой страной Латинской Америки, где появился коронавирус.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об опасности классификации вспышки COVID-19 как пандемии.

"Небрежное использование слова "пандемия" не имеет ощутимой пользы, но оно имеет значительный риск с точки зрения усиления ненужного и неоправданного страха и стигмы, а также парализующих систем. Это также может сигнализировать о том, что мы больше не можем содержать вирус, что не соответствует действительности", – сообщил он.

Напомним, одной из больных в Италии является 25 летняя гражданка Украины. Молодая украинка, которая живет в небольшом городке на побережье Чиленто Монтано-Антилия, приехала из Кремоны 15 февраля.

Она почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Ее анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус.