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"Рок-звезда" Дональд Трамп в Индии

Главным "гвоздем" визита Дональда Трампа в Индию безусловно следует назвать сольное мегашоу, которое проходило в "аквариуме" из бронестекла на главном критетном стадионе мира в Ахмедабаде.

Немногие "звезды" могут собирать полные стадионы зрителей на свои сольные выступления. И тем более в Индии. Но на Дональда Трампа пришло 110 тысяч зрителей. Индийский вектор американской политики, или, точнее, индийская дипломатия на американском направлении явно проходит в стадионном формате. И по индийским правилам. Американские президенты любят выступать перед массовой аудиторией как у себя дома, так и за границей. Достаточно вспомнить исторические выступления Джона Кеннеди или Рональда Рейгана в Западном Берлине. Однако сейчас этот конек оседлали индийцы. И шоу Трампа проходило по сценарию индийского премьер-министра Нарендры Моди, которого называют индийским Трампом.

Стадионная дипломатия

Индийское выступление Трампа на стадионе было сиквелом шоу на стадионе в Хьюстоне осенью 2019 года. После победных выборов на родине Нарендра Моди собрал на футбольном стадионе в Техасе 50 тысяч человек индийской диаспоры, перед которыми в буквальном смысле выгуливал за руку президента США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп
Фото: PTI
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп

Это выглядело явно личным триумфом Моди, где президент США – главный трофей победителя.

Речь самого Дональда Трампа на индийском стадионе опять-таки более походила на предвыборный митинг правящей индийской партии. Более половины времени Трамп потратил на восхваление успехов Индии и ее политиков, которые добиваются впечатляющих успехов благодаря системе демократии. Трамп хвалил все, что приходило в голову – от истории Индии до Боллливуда, от сельского электричества до всеобщей толерантности индийского общества. Довольный Моди сидел рядом и кивал, а толпа зрителей радостно заводилась и гудела после каждого нового комплимента Трампа в адрес Индии.

После этого Дональд Трамп начал хвалить себя и собственные успехи. Это был уже собственный предвыборный митинг, адресованный американскому избирателю.

О бедных тарифах замолвите слово

Слова Трампа в адрес Моди и индусов очень резко контрастируют со всем, что Трамп и американские политики говорят в адрес Китая. Если бы китайская пресса не была сейчас занята проблемой коронавируса COVID19, то могла бы вдоволь позубоскалить, сравнивая успехи Китая и Индии.

На сегодняшний день численность населения Китая и Индии почти сравнялись и составляют примерно по миллиарду 300 с лишним миллионов в каждой стране.

Однако уровень развития экономики остается несоразмерным. ВВП Индии сейчас почти 2,7 триллионов долларов, в то время как ВВП КНР – более $12 трлн. Экспорт Китая – $2,9 трлн. Индии – всего лишь 304 млрд, то есть почти в 9 раз ниже.

Рабочие индийской IT-компании
Фото: HT
Рабочие индийской IT-компании

Кроме того, Индия испытывает и постоянный торговый дефицит – $103 млрд. Однако в торговле именно с США у Индии профицит в $25 млрд. В 2018 Индия продала в Америку товаров и услуг на $84 млрд., а импортировала на 58,7. Кроме того, США за последний год стали главным торговым партнером Индии, обойдя Китай.

Администрация Трампа считает неприемлемым перекос в торговле в пользу Индии. Главным виновником американцы называют несправедливые, по их мнению, индийские тарифы в 17%, в то время как американский тариф на индийский импорт составляет всего около 4%.

В своей речи на стадионе Трамп назвал Моди очень сильным переговорщиком. И никто не ожидал, что в ближайшее время Трамп сможет добиться от Индии каких-то решающих уступок. Даже после торговой войны, которая проходила в тени большой – между США и КНР.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обменивается рукопожатием с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Нью-Дели, 25 февраля 2020 .
Фото: EPA/UPG
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обменивается рукопожатием с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Нью-Дели, 25 февраля 2020 .

Тем более от визита Трампа не ожидали заключения "большой сделки" по торговле с Индией. Переговоры по этому вопросу только должны начаться. По сути, единственным реальным активом от визита будет вертолетный контракт между Индией и США.

Главной проигравшей стороной во внешней политике Индии является Россия. За последние годы уходит в прошлое советский задел в отношениях. Главной советской "фишкой" был экспорт вооружений. На сегодняшний день Индия на 70% вооружена еще советским или российским оружием. Однако в последние годы индийцы последовательно отказываются от закупок российской продукции в пользу западной.

Индия является очень большим рынком импорта вооружений, и пытается использовать этот фактор как политический рычаг в торговых переговорах с Западом. Против России здесь работает много факторов – упавший уровень качества, режим санкций против РФ, общая стагнация экономики, которая охлаждает интерес индийских экспортеров и инвесторов к России. Наиболее красноречивым аргументом является просто цифра торгового оборота между РФ и Индией – всего $11 млрд. И максимальная планка, которую на ближайшее время ставит для себя Москва, – нарастить оборот до 30 млрд.

Индия заключила контракт с Сша на поставку 145 155-мм 39-калиберных буксируемых гаубиц М777А2.
Фото: defensenews.com
Индия заключила контракт с Сша на поставку 145 155-мм 39-калиберных буксируемых гаубиц М777А2.

"Битва богов" и Украина

Торговый отношения Индии и Украины представляют собой еще более печальное зрелище. Если в 2017 украинский экспорт в Индию вырос на 18% и составил $2,8 млрд, то в 2019 он сократился почти в 1,5 раза – до $2 млрд. Причем 1,55 млрд – это наш аграрный экспорт. Еще больше усугубить ситуацию на этом направлении могут два фактора – лоббирование Трампом американского аграрного экспорта в рамках торговой сделки, где торговые трения будут решены за счет наиболее слабых сторон, то есть, Украины. И второй фактор – ситуация с коронавирусом, который глобально уже начинает оказывать свое влияние на мировую экономику в целом.

Вадим НанинецВадим Нанинец
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