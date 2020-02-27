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Евросоюз и США призвали РФ расследовать убийство Бориса Немцова

У Путина заявляли, что в РФ не может быть никакого международного расследования убийства Немцова.

Евросоюз и США призвали РФ расследовать убийство Бориса Немцова
Фото: Сергей Нужненко

В США и Евросоюзе призвали РФ осуществить полное расследование убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова и найти заказчиков преступления. Об этом сказано в заявлении посольства США в РФ и Внешнеполитической службы ЕС.

"В пятую годовщину убийства Бориса Немцова мы вновь призываем власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление. Борис Немцов остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу", - сказано в заявлении посольства.

Также в ЕС призвали расследовать убийство Немцова.

"Его убийство должно быть расследовано полностью и транспарентно, с тем чтобы все лица, причастные к этому преступлению, были привлечены к ответственности", - отметили в ЕС.

В заявлении ЕС также подчеркнули, что Борис Немцов бесстрашно, несмотря на многочисленные препятствия, работал над продвижением демократических ценностей и политического плюрализма в России. 

«Он остается источником вдохновения для многих, в то время как гражданское общество и независимые средства массовой информации в России становятся все более ограниченными», - говорится в сообщении. 

Ранее у Путина заявляли, что на территории РФ не может быть никакого международного расследования убийства Бориса Немцова.

Напомним, ровно пять лет назад, 27 февраля 2015 года Бориса Немцова застрелили в центре Москвы.

15 марта 2019 года в Киеве на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе, рядом с посольством РФ открыли сквер имени Бориса Немцова. 

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