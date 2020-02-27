Макрон призвал Европу скоординировать усилия в борьбе с коронавирусом

По словам президента Франции, страны ЕС действуют в соответствии с рекомендациями ученых и врачей.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейские страны должны демонстрировать населению, что они тесно сотрудничают для эффективной борьбы с новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом он заявил во время визита в Италию, передает "Интерфакс-Украина".

"Важно показать, что каждая страна предпринимает меры, тесно координируясь при этом на европейском уровне", - сказал Макрон.

Он также добавил, что страны ЕС действуют в соответствии с рекомендациями ученых и врачей.

Напомним, в европейских странах растет число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания. Наиболее сложная ситуация - в Италии, где количество инфицированных превысило 500 человек. При этом 14 из заболевших скончались, 42 выздоровели. Подробнее читайте в материале LB.ua "Коронавірус в Італії. Або як регіони та уряд Італії паніку долають".

Ранее случаи заражения также были зафиксированы в Греции, на материковой части Испании, в Хорватии, Австрии и в других странах ЕС.

Коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.