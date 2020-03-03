Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду в Киеве потеплеет до +17, без осадков

В среду в Киеве потеплеет до +17, без осадков
Фото: 24 канал

В среду, 4 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Карпатах умеренный, местами сильный мокрый снег и дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также