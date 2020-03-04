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Зеленский одобрил соглашение о сотрудничестве в трудовой миграции с Литвой

Соглашение было подписано в декабре 2018 года.

Зеленский одобрил соглашение о сотрудничестве в трудовой миграции с Литвой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции". Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Документ был возвращен с подписью президента 3 марта.

"Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий закон 5 февраля 2020 года.

Межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции с Литвой было подписано 7 декабря 2018 года между пятым президентом Украины Петром Порошенко и президентом Литвы Далей Грибаускайте, во время официального визита литовского президента в Украину.

Также стороны подписали межправительственный протокол о выполнении соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии.

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