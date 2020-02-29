США заключили перемирие с "Талибаном" и выводят свои войска из Афганистана

США, афганские власти и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса. Об этом сообщает Радио Свобода.

На церемонии подписания присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Подписанный документ – итог переговоров, которые Соединенные Штаты и талибы вели с октября 2018 года.

Согласно договоренностям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств.

Reuters пишет, что сейчас в Афганистане находится до 13 тысяч американских солдат. Предполагается, что в течение 135 дней после подписания соглашения их число будет сокращено до 8600.

Президент Афганистана в выступлении перед подписанием соглашения выразил надежду, что договоренности США и "Талибан" приведут к постоянному перемирию.

В свою очередь Майк Помпео призвал талибов сдержать обещание и прервать отношения с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Лидер талибов Абдул Гани Барадар пообещал, что движение будет придерживаться достигнутых договоренностей и призвал к развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.

Ранее предполагалось, что церемония подписания соглашения пройдет в начале сентября 2019 года. Однако после гибели в результате теракта в Кабуле американского солдата президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с талибами. Переговорный процесс возобновился через несколько месяцев.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками Вашингтона. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.