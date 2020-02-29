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В российских городах прошли шествия памяти Немцова

Около десяти человек задержали в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: EPA/UPG

В российских городах в субботу, 29 февраля, прошли шествия памяти Бориса Немцова, убитого пять лет назад.

По данным ресурса ОВД-Инфо, в акции в Москве участвовали более 22 тысяч человек. Тогда как по официальным данным, на ней присутствовали 10 тысяч людей.

Фото: EPA/UPG

Издание сообщает об около десяти задержанных на акциях в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: EPA/UPG

«Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, за это он отдал свою жизнь» — указано в приглашении на событие в фейсбуке.

Фото: EPA/UPG

Люди держали плакаты с лозунгами: «Нет политическим убийствам», «Свободу политзаключенным», «Борись за конституцию».

Фото: EPA/UPG

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Следствие до сих пор не установило заказчика убийства.

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