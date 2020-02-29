В Польше начались самые масштабные учения со времен "холодной войны"

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В Польше начались учения Defender Europe-2020, в которых примут участие 37 тыс. военных из 18 стран. Об этом сообщает Укринформ.

Это одни из крупнейших военных учений в этом году в Европе и самые большие за последние 25 лет по масштабам переброски американских войск в Европу.

"Мы начали крупнейшие за много лет обучения Defender Europe-2020. В них примут участие 37 тысяч солдат. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу", - сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Маневры продлятся несколько месяцев. Они будут проходить на территории 10 стран.

Одной из целей учений является отработка переброски крупных войсковых соединений.

В течение ближайших недель в Польшу и другие страны прибудет до 20 тысяч американских военных из США, к которым присоединятся 9 тысяч американцев, которые дислоцируются в Европе. Кроме того, в них примут участие 8 тысяч военнослужащих из других стран НАТО, в основном из Великобритании и Германии.

Польшу на учениях будут представлять две тысячи солдат, тяжелая техника, авиация, а также полиция, пограничники и пожарные.

Во время пребывания на европейском континенте американские войска примут участие в нескольких меньших учениях на территории Европы. В частности, речь идет о многонациональных учениях Swift Response-20, Saber Strike-20, Allied Spirit-20 и Dynamic Front-20.

Ранее сообщалось, что Defender Europe-2020 станут самыми масштабными военными учениями со времен окончания "холодной войны". По словам американского генерал-майора Берри Сигуина, маневры проведут, чтобы предупредить Россию от повторения аннексий, подобных захвату украинского Крыма в 2014 году.