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Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Эта победа может помочь ему переломить ситуацию перед "супер-вторником".

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Джо Байден
Фото: politconservatism.ru

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден впервые одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов, сообщает телеканал CNN.

На голосовании, которое состоялось в штате Южная Каролина в субботу, 28 февраля, он заручился поддержкой 48% избирателей, в то время как его основной конкурент Берни Сандерс - 20%.

Получивший в Южной Каролине третье место бизнесмен-миллиардер Том Стайер объявил о выходе из гонки.

Associated Press отмечает, что победу Байдена во многом определили чернокожие жители штата и другие нацменьшинства. Только 40% голосов, полученных этим кандидатом, - это голоса белых избирателей. Также он пользовался популярностью у пожилых и женщин.

На данный момент, по оценкам AP, Сандерс может рассчитывать на голоса примерно 54 делегатов, Байден - на 44, и вероятно, эта цифра вырастет. Пит Буттиджич - на 26, а Элизабет Уоррен и Эми Клобушар остались примерно с 8 и 7 голосами соответственно.

Победа Байдена может помочь ему переломить ситуацию перед так называемым "супер-вторником" - первым вторником марта, когда праймериз пройдут сразу в 15 штатах.

Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США запланированы на ноябрь.

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