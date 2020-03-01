В Турции заявили, что к границе с Европой движется более 76 тысяч беженцев.

Фото: EPA/UPG

После заявления турецкого президента Эрдогана на границе Турции с Грецией и Болгарией обострилась ситуация с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в Евросоюз. Об этом пишет Reuters.

Греция заявила об организованной попытке проникновения через ее границу и обвинила Турцию в активной помощи мигрантам.

"Они не только не останавливают их, но и помогают им", - сказал заместитель министра обороны Алкивиадис Стефанис о власти Турции и мигрантах.

Фото: EPA/UPG

В субботу на контрольно-пропускном пункте Кастаньес мигранты бросали камни в греческую пограничную полицию, в ответ правоохранители использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

"Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы, и все они были успешно урегулированы", - заявил замминистра.

В воскресенье мигранты продолжили перебираться морем в Грецию из Турции.

Международная организация по миграции заявила, что вдоль греческо-турецкой границы утром в воскресенье собралось уже 13 тысяч человек, передает DW.

Фото: EPA/UPG

По данным сотрудников организации, мигранты приезжали на границу на машинах, такси, в автобусах из Стамбула. Большинство из них - мужчины, также были замечены семьи с маленькими детьми.

Ночью сотрудники организации раздавали еду и вещи первой необходимости. Отмечается, что в то время температура опустилась почти до нуля градусов, а ветер был достаточно сильным.

Фото: EPA/UPG

Министр миграции Греции Нотис Миттарачи отметил, что власти постараются избежать массового потока беженцев: "Эта страна не является бесплатной для всех".

В то же время министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по состоянию на утро 1 марта, количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией, составляет около 76 тысяч человек.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готова предоставить дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ.

Напомним, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов. Это произошло после обострения ситуации в сирийском Идлибе.