После заявления турецкого президента Эрдогана на границе Турции с Грецией и Болгарией обострилась ситуация с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в Евросоюз. Об этом пишет Reuters.
Греция заявила об организованной попытке проникновения через ее границу и обвинила Турцию в активной помощи мигрантам.
"Они не только не останавливают их, но и помогают им", - сказал заместитель министра обороны Алкивиадис Стефанис о власти Турции и мигрантах.
В субботу на контрольно-пропускном пункте Кастаньес мигранты бросали камни в греческую пограничную полицию, в ответ правоохранители использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
"Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы, и все они были успешно урегулированы", - заявил замминистра.
В воскресенье мигранты продолжили перебираться морем в Грецию из Турции.
Международная организация по миграции заявила, что вдоль греческо-турецкой границы утром в воскресенье собралось уже 13 тысяч человек, передает DW.
По данным сотрудников организации, мигранты приезжали на границу на машинах, такси, в автобусах из Стамбула. Большинство из них - мужчины, также были замечены семьи с маленькими детьми.
Ночью сотрудники организации раздавали еду и вещи первой необходимости. Отмечается, что в то время температура опустилась почти до нуля градусов, а ветер был достаточно сильным.
Министр миграции Греции Нотис Миттарачи отметил, что власти постараются избежать массового потока беженцев: "Эта страна не является бесплатной для всех".
В то же время министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по состоянию на утро 1 марта, количество мигрантов, которые отправились к границам с Грецией и Болгарией, составляет около 76 тысяч человек.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готова предоставить дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ.
Напомним, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов. Это произошло после обострения ситуации в сирийском Идлибе.