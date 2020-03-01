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На выборах в Словакии победила оппозиционная партия

Блок партий президента не прошел в парламент.

На выборах в Словакии победила оппозиционная партия
Игорь Матович, лидер партии OľaNO
Фото: EPA/UPG

На прошедших в субботу, 29 февраля, выборах в Национальный совет (парламент) Словакии убедительную победу одержала оппозиционная партия, передает DW.

Словацкие популисты - оппозиционная партия OľaNO ("Обычные люди и независимые личности"), по предварительным данным подсчетам, получила 25,02% голосов, или 53 мандата в парламенте (всего в Словакии 150 депутатов). Из-за огромного отрыв от потенциальных партнеров по коалиции эта партия имеет высокие шансы получит должность премьер-министра.

Действующая партия власти SMER-SD ("Направление - Социальная демократия"), которая руководила государством с 2006 года (с непродолжительной перерывом в 2010-12 годах), получила второе место с показателем в 18,3% (38 мандатов).

Третье место заняла еще одна популистская партия "Мы-семья", она получила 8,24% (17 мест в парламенте). Четвертые - пророссийские ультранационалисты L'SNS с 7,97% (тоже 17 мест). Замыкают список парламентских партий либертарианская "Свобода и солидарность" (6,21%, 13 мест) и партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (5,76%, 12 мест).

Вне парламента остались обе венгерские партии, чего еще никогда не было в истории Словакии (венгерское меньшинство составляет около 10% населения страны).

Еще одной сенсацией стало поражение блока партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе" созданного при поддержке действующего президента Словакии Зузанны Чапутовой. Он набрал 6 95%, в то время как проходной барьер для партийных блоков - 7%. Ни один опрос, а также экзитпол не ставили под сомнение попадание соратников Чапутовой в парламент. Ожидалось, что она войдет в новую коалицию.

На исход выборов повлияло резонансное убийство 27-летнего журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой, которые были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Убийство Куцияка вызвало огромную волну протеста в стране. Критике подверглась правящая партия, по мнению оппозиции, именно ее представители допустили проникновение коррупции и криминала во власть.

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