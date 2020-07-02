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ООН требует отменить ограничения на природный уровень тестостерона у легкоатлеток

Африканские спортсменки наверняка поддержат такое решение.

ООН требует отменить ограничения на природный уровень тестостерона у легкоатлеток
Кастер Семеня
Фото: EPA/UPG

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором рекомендует немедленно отменить правило Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), запрещающее выступление на беговых дистанциях от 400 до 1500 метров спортсменок с повышенным от природы уровнем тестостерона, сообщает "Спорт-Экспресс".

В данный момент бегуньи, в крови которых тестостерон превышает уровень в 5 нмоль/л, могут выйти на старт только после курса гормональной терапии.

Эти правила были приняты по итогам суда IAAF с индийской бегуньей Дьюити Чанд, у которой был зафиксирован диагноз гиперандрогения. А самой известной пострадавшей от ограничений на уровень тестостерона является южноафриканка Кастер Семеня. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 в беге на 800 метров одно время принимала гормоны, но это привело к падению ее результатов. Теперь она отказывается от терапии, заявляя, что правила IAAF требуют он нее использования "ненужных с медицинской точки зрения процедур", что является нарушением ее базовых прав человека. В докладе отмечается, что правила негативно повлияли также на бегуний из Кении, Бурунди и Уганды.

Как сообщает Human Rights Watch, авторы доклада призывают IAAF и Международный олимпийский комитет (МОК) отменить существующие правила и совместно со спортсменами проводить "просветительские кампании по противодействию гендерно-стереотипным и расистским взглядам для устранения негативных и стереотипных представлений о женщинах-спортсменках, включая существующие стандарты женственности".

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