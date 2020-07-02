Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
ГлавнаяСпорт

"Мерседес" в рамках борьбы с расизмом одел своих пилотов в комбинезоны черного цвета

Уже завтра стартует сезон в "Королевских автогонках".

Фото: EPA/UPG

6-кратный и действующий чемпион Формулы-1"Мерседес" опубликовал у себя в Twitter фотографии боевых пилотов команды, Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в новых черных комбинезонах, дизайн которых с традиционных белых был изменен перед началом сезона-2020.

"Отлично выглядите, парни", - подписала пресс-служба "Мерседес" снимок с Хэмилтоном и Боттасом.

Ранее стало известно, что "Мерседес" изменил цвет ливреи на черный, на системе "гало" появилась надпись "конец расизму", а на зеркалах - символ радуги. Многие команды меняют раскраску болидов в рамках инициативы руководства Формулы-1 по борьбе с расизмом и социальной несправедливостью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также