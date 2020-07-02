"Мерседес" в рамках борьбы с расизмом одел своих пилотов в комбинезоны черного цвета

Фото: EPA/UPG

6-кратный и действующий чемпион Формулы-1 – "Мерседес" опубликовал у себя в Twitter фотографии боевых пилотов команды, Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в новых черных комбинезонах, дизайн которых с традиционных белых был изменен перед началом сезона-2020.

"Отлично выглядите, парни", - подписала пресс-служба "Мерседес" снимок с Хэмилтоном и Боттасом.

Ранее стало известно, что "Мерседес" изменил цвет ливреи на черный, на системе "гало" появилась надпись "конец расизму", а на зеркалах - символ радуги. Многие команды меняют раскраску болидов в рамках инициативы руководства Формулы-1 по борьбе с расизмом и социальной несправедливостью.