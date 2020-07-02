Ребров завоевал престижную индивидуальную награду в Венгрии

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров был признали лучшим тренером года в Венгрии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола.
Украинский специалист опередил в голосовании наставника "Мезйоковешда" Аттилу Куттора и главного тренера "Залаэгерсега" Мартона Габора.
"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Команда хотела прогрессировать и справилась с поставленной задачей", - заявил Ребров на торжественной церемонии награждения.
Az Év Edzője!— MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020
A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.
🗣️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx
Напомним, что Fradi в нынешнем сезоне защитили титул сильнейшей команды Венгрии.