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Ребров завоевал престижную индивидуальную награду в Венгрии

Украинец второй год подряд привел "Ференцварош" к "золоту" в чемпионате страны.

Сергей Ребров
Фото: fradi.hu
Сергей Ребров

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров был признали лучшим тренером года в Венгрии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола.

Украинский специалист опередил в голосовании наставника "Мезйоковешда" Аттилу Куттора и главного тренера "Залаэгерсега" Мартона Габора.

"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Команда хотела прогрессировать и справилась с поставленной задачей", - заявил Ребров на торжественной церемонии награждения.

Напомним, что Fradi в нынешнем сезоне защитили титул сильнейшей команды Венгрии.

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