Ребров завоевал престижную индивидуальную награду в Венгрии

Украинец второй год подряд привел "Ференцварош" к "золоту" в чемпионате страны.

Фото: fradi.hu Сергей Ребров

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров был признали лучшим тренером года в Венгрии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола.

Украинский специалист опередил в голосовании наставника "Мезйоковешда" Аттилу Куттора и главного тренера "Залаэгерсега" Мартона Габора.

"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Команда хотела прогрессировать и справилась с поставленной задачей", - заявил Ребров на торжественной церемонии награждения.

Az Év Edzője!



A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.



🗣️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx — MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020

Напомним, что Fradi в нынешнем сезоне защитили титул сильнейшей команды Венгрии.