Два украинских футболиста - в символической сборной чемпионата Венгрии

Венгерские специалисты по достоинству оценили мастерство Александра Зубкова и Антона Кравченко.

23-летний атакующий хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков и 29-летний стоппер "Кишварды" Антон Кравченко попали в символическую сборную сезона чемпионата Венгрии по оценкам Instat.

Зубков в завершившемся сезоне отличился 9 голами в 28 матчах чемпионата и помог своей команде отстоять титул чемпиона Венгрии.

Добавим, что успешная игра Александра позволила венгерскому клубу сделать предложение "Шахтеру" по выкупу контракта украинца.

В результате, Зубков подписал с "Ференцварошем" 4-летний контракт. При этом сумма, которая была выплачена донецкой команде и остальные подробности сделки не раскрываются.

Напомним, в сезоне-2019/20 украинец выступал за команду Сергея Реброва на правах аренды.

В свою очередь, Кравченко провел за "Кишварду" 17 матчей, в которых забил два мяча – его клуб финишировал восьмым.