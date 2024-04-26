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Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони

В Україні статус “обмежено придатний” зникає, утім, придатних чоловіків для військової служби ділитимуть на категорії за ступенем функціональності.

Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Загалом буде чотири категорії, які визначатимуть, на які завдання придатні чоловіки.

Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

За її словами, придатні чоловіки ділитимуться на:

  1. придатні (повністю);

  2. придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

  3. придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу);

  4. придатні для виконання специфічних завдань.

На основі чого визначатимуть, до якої категорії належатиме військовозобов’язаний? Як пояснила Сухорукова, у квітні Міноборони спільно з Командуванням Медичних Сил запустили на погодження зміни до наказу МОУ №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України».

Над редакцією змін працювали Міноборони, Командування Медичних Сил, Міністерство охорони здоров’я, експерти у сфері охорони здоров’я та громадськість. Там умови наказу №402 прописані детальніше.

"Захворювання прив’язані до МКХ-10 і описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан є важким, середнім і легким за цією групою захворювань, – каже Сухорукова. – Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів. У кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні, залежно від ступеня порушення функцій. Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець — придатний. А якщо виразка була ускладнена, було проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Йдеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобов’язаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції".

Нагадаємо, повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що ухилянтам все важче купити непридатність. Після того, як військово-лікарські комісії завели в програму медичних гарантій, МОЗ бачить усю статистику діагнозів по ВЛК і може на неї реагувати.

Міобілізований чоловік, який на Закарпатті помер від епілепсії дорогою в навчальний центр, був раніше визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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