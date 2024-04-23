Рада посилила спроможність наглядових рад закладів охорони здоров’я

Сьогодні, 23 квітня, Верховна Рада в цілому прийняла зміни щодо посилення спроможності наглядових рад закладів охорони здоров’я та продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (законопроєкт 10094 ), повідомляє нардеп Ірина Геращенко.

Також прийнятий в цілому законопроєкт передбачає продовження спрощеного періоду реорганізації закладів охорони здоров’я в державні некомерційні підприємства.

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