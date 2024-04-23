Рада посилила спроможність наглядових рад закладів охорони здоров’я

Сьогодні, 23 квітня, Верховна Рада в цілому прийняла зміни щодо посилення спроможності наглядових рад закладів охорони здоров’я та продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (законопроєкт 10094), повідомляє нардеп Ірина Геращенко.
“За” проголосували 238 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає:
- Дозвіл іноземцям та особам без громадянства входити до складу наглядових рад закладів охорони здоров'я за умови, що кількість незалежних членів наглядової ради перевищує половину.
- Продовження спрощеного періоду реорганізації державних закладів охорони здоров'я у державні некомерційні підприємства до 31 грудня 2024 року.
- Урахування положень ст. 1 Закону України «Про санкції» та зобов'язань, що випливають із міжнародних договорів, які обмежують можливість встановлення обмежень для іноземців або осіб без громадянства у складі наглядових рад.