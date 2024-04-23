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Рада посилила спроможність наглядових рад закладів охорони здоров’я

Також прийнятий в цілому законопроєкт передбачає продовження спрощеного періоду реорганізації закладів охорони здоров’я в державні некомерційні підприємства.

Рада посилила спроможність наглядових рад закладів охорони здоров’я
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Сьогодні, 23 квітня, Верховна Рада в цілому прийняла зміни щодо посилення спроможності наглядових рад закладів охорони здоров’я та продовження спрощеного періоду реорганізації в державні некомерційні підприємства (законопроєкт 10094), повідомляє нардеп Ірина Геращенко. 

“За” проголосували 238 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає: 

  • Дозвіл іноземцям та особам без громадянства входити до складу наглядових рад закладів охорони здоров'я за умови, що кількість незалежних членів наглядової ради перевищує половину.
  • Продовження спрощеного періоду реорганізації державних закладів охорони здоров'я у державні некомерційні підприємства до 31 грудня 2024 року.
  • Урахування положень ст. 1 Закону України «Про санкції» та зобов'язань, що випливають із міжнародних договорів, які обмежують можливість встановлення обмежень для іноземців або осіб без громадянства у складі наглядових рад.
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