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Росія уже пошкодила понад 1500 медзакладів і понад 200 знищила, – МОЗ

Унаслідок обстрілів та атак Росія уже пошкодила 1 581 обʼєкт медзакладів та ще 210 зруйнувала повністю.

Росія уже пошкодила понад 1500 медзакладів і понад 200 знищила, – МОЗ
Наслідки обстрілу лікарні у Куп'янському районі, 3 жовтня 2022.
Фото: тг-канал Олега Синєгубова

Про це повідомляє МОЗ.

Найбільше постраждали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Також від початку повномасштабної війни Росія пошкодила 161 автівку «швидкої», знищила 260 та захопила 125.

Наразі повністю відновили 513 об’єктів медзакладів, ще 357 — відбудовані частково або в процесі відновлення. Найбільше відновлених медзакладів — на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Як пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відбудова — це не про відбудову «краще, ніж було» — з підземними паркінгами, розводкою до кожного паркінгу газів, щоб під час надзвичайної ситуації можна було спустити реанімацію й надавати медичну допомогу під землею: «Сьогодні ми говоримо про те, що слід відбудувати, бо там живуть люди, які потребують медичної допомоги. Ця відбудова дозволяє проводити певні сортування, бо там є лікарня, яка забере частину звернень, котрі не потраплять до тієї, що націлена на маршрут евакуації поранень».

Нагадаємо, що лікарі-ФОПи та маленькі приватні медичні центри сімейної медицини, які лікують українців за державний кошт, скаржаться міжнародним донорам на дії МОЗу. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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