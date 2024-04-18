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Очільник МОЗ підтримав заборону грального бізнесу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтримав заборону грального бізнесу, але не проти, аби його заступницею була юристка з цієї сфери.

Очільник МОЗ підтримав заборону грального бізнесу
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Про це Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю LB.ua.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він повну заборону грального бізнесу в Україні, оскільки ігроманія є захворюванням, Ляшко відповів: «Як міністр охорони здоров’я, я повинен підтримувати і забороняти все, що погано впливає на стан здоров’я. Тому відповідь так, а далі треба проводити аналіз, аби була виважена позиція».

Чи не бачить міністр суперечностей, що Марина Слободніченко, яка просувала фактично ігроманію в Україні, зараз його заступницею в МОЗі, яке зокрема бореться з залежностями, Віктор Ляшко відповів: «Вона відповідає за євроінтеграцію. Люди змінюються».

Нагадаємо, що профільний податковий комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким пропонується не лише ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а й суттєве обмеження реклами азартних ігор.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання, реагуючи на петицію військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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