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Міністр охорони здоров’я обіцяє електронну чергу на ендопротези уже цього року

Електронна черга на ендопротезування буде в Україні уже цього року. 

Міністр охорони здоров’я обіцяє електронну чергу на ендопротези уже цього року
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ендопротезування – це операція, під час якої людині вставляють штучний суглоб замість пошкодженого. Протезувати можуть кульшові суглоби, колінні, плечові, ліктьові.

«Хочу тут зробити все прозоро, щоб була електронна черга, і буде цього року, чіткі показання, коли можна поза чергою, бо бувають екстрені випадки, і забезпечити безкоштовні протези кожному. Бо ми оплачуємо по програмі медичних гарантій оперативне втручання по глобальній ставці в районі 30 000 грн, купляємо ендопротези, а коли приходжу у травматологічне відділення, люди чомусь їх купують. Такого не має бути. І ми це вирішимо», – додав міністр. 

За даними МОЗ, у 2023 році більше ніж 13500 тисячі українців отримали медичну допомогу з встановлення протезів суглобів (ендопротезування) безоплатно.

  • Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці з’явиться найсучасніший центр протезування.
  • А тут ми пояснюємо, як ветерани можуть отримати протез безкоштовно.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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