Міністр охорони здоров’я обіцяє електронну чергу на ендопротези уже цього року

Електронна черга на ендопротезування буде в Україні уже цього року.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ендопротезування – це операція, під час якої людині вставляють штучний суглоб замість пошкодженого. Протезувати можуть кульшові суглоби, колінні, плечові, ліктьові.

«Хочу тут зробити все прозоро, щоб була електронна черга, і буде цього року, чіткі показання, коли можна поза чергою, бо бувають екстрені випадки, і забезпечити безкоштовні протези кожному. Бо ми оплачуємо по програмі медичних гарантій оперативне втручання по глобальній ставці в районі 30 000 грн, купляємо ендопротези, а коли приходжу у травматологічне відділення, люди чомусь їх купують. Такого не має бути. І ми це вирішимо», – додав міністр.

За даними МОЗ, у 2023 році більше ніж 13500 тисячі українців отримали медичну допомогу з встановлення протезів суглобів (ендопротезування) безоплатно.