Ляшко розповів, що уже змінили по ВЛК у Києві

У Києві вже виправили частину порушень під час військово-лікарських комісій (ВЛК), виявлених під час перевірок.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, перші перевірки по Києву були направлені на організаційні речі. Й уже розділили черги військовозобов’язаних, призовників та загальний прийом, тепер по ВЛК уже не треба бігати по різних лікарнях багато днів, а можна все пройти в одній впродовж чотирьох днів.

Зараз, за словами міністра, по Києві 80-90% медичних оглядів ВЛК вкладаються у чотири дні.

«А те, що не вкладається, не значить, що там є порушення. Коли дивимося розбивку по вікових категоріях 20, 30, 40, 50, 60 років, бачимо, шо чим старша людина, тим більше не вміщається в цих чотири дні, тому що потребує додаткових обстежень», – каже міністр.

Також, за його словами, у столиці електронні черги по ВЛК теж уже повинні працювати: «Кожна медична інформаційна система має електронну чергу, її елементарно запустити. Питання в тому, що не хотіли. Привезли комп'ютери в ТЦК, дали людям, які там сиділи, розбиратися з МІСами, і сказали, що електронні черги працюють. А черги (живі – LB.ua) були такі, що на вулицю виходили. В мене тут був командувач сухопутних військ на той час, розбирали ситуацію. Ми показували, якщо електронна черга працює в умовному Пирятині, чому не працює в Києві на Контрактовій площі?».

Раніше медогляди військовозобовязаних проводили на базі ТЦК, і після цього скеровували їх до медзакладу на обстежння, потім, за потреби, на стаціонарне лікування. Це спричиняло зокрема затягування термінів проходження ВЛК та змушувало людей бігати по різних установах.

Тому на 2024-й рік у програму медичних гарантій ввели медогляд і проводять його на території лікарень, які мають і лабораторії, і діагностику, і вузькопрофільних спеціалістів, пояснює міністр: «За ТЦК закріплюється медичний заклад, який відповідає вимогам і може провести всі медичні маніпуляції, передбачені 402 наказом. Там лікарі встановлюють діагноз, який передають на ВЛК на базі ТЦК, який дивиться по діагнозу, придатний чи ні. Київ – один із останніх, хто виводив з ТЦК лікарів».

Один ТЦК може закріпити за собою декілька медзакладів, щоб не було черг.

«В Києві медзакладів більш ніж достатньо. Якщо вони не будуть справлятися, то є МОЗівські, Академії медичних наук, готові підставити плече і допомогти провести всі медогляди. Я не сказав, що ми зупинили перевірки. 8 квітня підписаний наказ, пішла чергова хвиля», – додав Ляшко.