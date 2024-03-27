МОЗ розповів про результати перевірки київських ВЛК

МОЗ продовжить перевірку роботи комісій в інших областях.

МОЗ закінчило перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Києві.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що МОЗ виявило низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК.

продовжують спостерігатися черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит.

графік роботи комісій не є оптимальним, здебільшого з 8:00-9:00 до 14:30-16:00 у будні дні;

траплялися випадки направлення на дообстеження, які лікар видає одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

виникають труднощі з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК;

через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;

одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

МОЗ направило до КМВА, ТЦК та СП та медичних закладів рекомендації щодо оптимізації подальшої роботи ВЛК.

Зокрема, КМВА спільно з ТЦК та СП:

проведе оцінку навантаження на роботу ВЛК, за потреби визначить додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медоглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК;

продовжить контроль обґрунтованості направлень військовозобов’язаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК. Середній термін проходження ВЛК становить 2-3 дні, тому особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються.

Організація роботи ВЛК, зокрема якість медичних оглядів та терміни їх проходження, перебуватимуть під постійним контролем держави.

МОЗ зазначив, що продовжить перевірку роботи комісій в інших областях.