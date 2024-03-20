Целюліт: косметичний недолік чи ознака хвороби?

Світовими трендами сьогодні, як і раніше, залишаються параметри 90/60/90, пружна, підтягнута шкіра і, звичайно ж, відсутність целюліту. Так давайте розберемось, що таке «целюліт»? Чи шкідливо це для здоров'я? І як розпізнати різницю між косметичним дефектом і наявністю серйозного захворювання?

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Що таке целюліт з медичної точки зору? Целюліт, або гіноїдна ліподистрофія, – це дистрофічні зміни підшкірної жирової клітковини, переважно в області стегон і сідниць, які зовні нагадують «апельсинову кірку». Шкіра при целюліті стає горбистою, з ямочками, які більш виражені на останніх стадіях патології.

Виділяють чотири стадії розвитку ліподистрофії, а саме:

Стадія 1 – Шкіра залишається рівною і гладкою, але трохи набрякла. У підшкірній жировій клітковині спостерігається затримка рідини, а в міжклітинному просторі накопичуються токсини (продукти розпаду).

Стадія 2 – Вже можна помітити невелику горбистість шкіри, яка більш виражена при напрузі м'язів.

Стадія 3 – Горбистість шкіри чітко виражена. Якщо скласти шкіру, то можна побачити ефект «апельсинової кірки».

Стадія 4 – Горбистість шкіри виражена і помітна навіть при розслаблених м'язах.

Причинами ліподистрофії можуть бути спадковість, старіння, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички, різкі перепади ваги, гормональні порушення, дисфункція яєчників, порушення роботи щитовидної залози, недостатність венозної та лімфатичної систем.

Термін «целюліт» (cellulitis) був введений в медичну практику в 1873 році ірландським хірургом H. Croly для позначення дифузного запалення глибоких шарів шкіри і підшкірно-жирової клітковини. У 1920 р у Франції Alquier і Paviot запропонували термін «целюліт» по відношенню до незапальних дистрофій клітин мезенхімальної тканини, в основі яких лежить порушення водного обміну з просоченням навколишніх тканин інтерстиціальної рідиною. Однак справжня «слава» наздогнала целюліт після публікації в 1973 році книги власниці салону краси в Нью-Йорку N. Ronsard, яка описала «жахливі шишки» на тілі жінок і позначила цю суто жіночу проблему, слідом за Alquier і Paviot, як «cellulite».

З точки зору внутрішніх змін в організмі, основною причиною целюліту є естрогени, жіночі статеві гормони. Завдяки естрогенам жінка стає жінкою: естрогени відповідають за розвиток молочних залоз і матки. Немає естрогенів – немає целюліту. Тому, якщо ви взагалі хочете позбутися целюліту, будьте готові бути чоловіком.

Однак існують важкі стадії целюліту, коли він дійсно може доставляти не тільки естетичний дискомфорт, але і бути небезпечним для здоров'я. Але, знову ж таки, в таких ситуаціях целюліт є наслідком, а не причиною.

Основними ускладненнями гіноїдної ліподистрофії є:

- травмовані вузли легко нагноюються, утворюючи абсцеси, які важко піддаються лікуванню;

- збільшені вузлики можуть здавлювати лімфатичні судини, тим самим перешкоджаючи відтоку лімфи.

Поява гіноїдної ліподистрофії може супроводжувати такі стани:

1. Ожирі́нння.

2. Гіпотиреоз.

3. Хронічний панкреатит.

4. Варикозне розширення вен.

5. Захворювання сечовидільної системи (гломерулонефрит, хронічна ниркова недостатність).

6. Синдром полікістозних яєчників.

7. Депресивні розлади.

Тому, крім косметологів і пластичних хірургів, лікувати безпосередню причину даної патології можуть лікарі різних спеціальностей: ендокринолог, нефролог, гінеколог, психіатр, гастроентеролог.

І наостанок, загальні корисні поради щодо профілактики появи гіноїдної ліподистрофії:

1. дотримуватися здорового харчування: відмовитися від жирного, смаженого, копченого, фастфуду, солодких газованих напоїв, напівфабрикатів, випічки, солодощів;

2. позбутися шкідливих звичок (куріння значно погіршує перебіг целюліту);

3. більше рухатися: займатися фітнесом, плаванням, танцями, пішими прогулянками;

4. слід уникати стресів і перевтоми (по можливості).

В якості засобів для місцевого застосування використовуються ефірні масла шавлії, жожоба, примули, карите, олія зародків пшениці, олія цитрусових, бергамоту і ін., а також креми з кофеїном, камфорою, ментолом, екстрактом коли, гуарани.

Зрозуміло, що черговий гормональний сплеск (коли естрогени в надлишку) ми не можемо зупинити (вагітність, клімакс і т.д.), але завжди можна запобігти переходу першої стадії целюліту в більш складні.

Все у ваших руках!

Бережіть себе і будьте здорові!