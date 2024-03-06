Чоловік з Німеччини вакцинувався проти ковіду 217 разів

62-річний громадянин Німеччини встановив своєрідний світовий рекорд: лікарі з'ясували, що він 217 разів вакцинувався проти Covid-19.
Як повідомляє BBC, чоловік купував вакцини і здійснював ін'єкції у приватному порядку. На те, щоб застосувати 217 доз, йому знадобилося 2 роки і 4 місяці.
В Університеті Ерлаґен-Нюремберґ вирішили дослідити, як така гіпервакцинація вплинула на здоров'я пацієнта. Виявилося, що негативних побічних ефектів чоловік не відчув. У нього взяли декілька аналізів крові, щоб імунологи могли ретельно вивчити показники.
Хоч здоров'я чоловіка не постраждало, лікарі не радять вдаватися до екстремальної вакцинації. Для того, щоб надійно захистити себе від вірусу, достатньо трьох доз.
- В Україні у січні було зафіксовано випадки нового варіанту коронавірусу "Дженні".
- ВООЗ висловила занепокоєння "неймовірно низькими" темпами вакцинації від грипу та коронавірусу.
- Раніше організація також закликала знову запровадити режим карантину та носіння масок.
- У ЄС непотрібними виявилися вакцини від ковіду на 4 мільярди євро.