Догляд за шкірою при псоріазі

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Для хворих на псоріаз лікарі рекомендують:

- Приймати ванну по 15 хвилин один раз в день. Дерматологи рекомендують приймати душ ще рідше – близько 5 хвилин. Температура води повинна бути близька до температури тіла, близько 37 градусів.

- Після ванни витріть тіло насухо рушником. Залиште трохи вологи на шкірі.

Протягом 5 хвилин після купання нанесіть зволожуючий крем, щоб утримати вологу. Використовуйте крем без ароматизаторів або густу мазь. Якщо вас не турбує жирність, можна скористатися вазеліном.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology опублікував статтю «Солі для ванн Мертвого моря для лікування звичайного псоріазу: подвійне сліпе контрольоване дослідження», в якій довів позитивний ефект купання з сіллю для ванн Мертвого моря або кухонною сіллю як єдиного засобу для лікування вульгарного псоріазу. Також позитивний вплив водневих ванн на воді у хворих на псоріаз був науково доведений китайським вченим Qinyuan Zhu.

- Не використовувати агресивні миючі засоби, жорсткі мочалки і грубі рушники. Мило може бути сірчаним, дігтярним або рослинним, або гіпоалергенний варіант – гліцеринове мило. Склад повинен бути невеликим, в ньому повинні переважати активні натуральні компоненти (рослинні екстракти і масла, мінерали Мертвого моря). Ніяких яскравих барвників і ароматизаторів.

- Шкіру після купання потрібно не терти, а промокнути.

- Після миття нанесіть на шкіру лікувальні пом'якшувальні засоби, підібрані лікарем.

- Вимийте голову лікувальним шампунем, рекомендованим лікарем.

- Приймати трав'яні ванни з додаванням шавлії, чистотілу, звіробою.

- Уникайте носіння жорсткого і тісного синтетичного одягу.

- Оберігайте шкіру від травм і прямих сонячних променів.

Псоріаз і море

При діагнозі псоріаз пацієнтам показано санаторно-курортне лікування на морі. Лікарі одностайні в цьому питанні, так як перебування на морі сприяє поліпшенню стану шкірних покривів і продовженню перебігу ремісії. Перш за все, у людини на відпочинку поліпшується настрій, що добре позначається на самопочутті в цілому.

Сприятливий ефект також забезпечують:

- Морська вода при псоріазі надає природний «пілінговий» ефект. Він розм'якшує псоріатичні бляшки, допомагаючи їм легше відокремлюватися від шкіри, роблячи її чистішою та здоровішою. Крім того, йде свербіж, зменшується лущення, прискорюються обмінні процеси, забезпечується антисептичний ефект, тобто море лікує псоріаз. Морська вода також живить шкіру цінними мінералами: цинком, йодом, бромом, натрієм, селеном, які також благотворно впливають на її стан.

- Сонячні ванни насичують шкіру вітаміном D, прискорюють обмін речовин, надають тонізуючу дію на нервову систему, підсушують мокнучі бляшки. За рахунок засмаги вирівнюється і колір шкіри, а уражені ділянки стають менш помітними, що також сприятливо позначається на психологічному стані, від якого залежить перебіг псоріазу.

На морських курортах часто є можливість пройти грязелікування. Воно також може бути корисним при лікуванні псоріазу, так як сприяє зменшенню сверблячки, прискорює загоєння мікротріщин на шкірі.

Поради, як правильно плавати і засмагати при псоріазі

Вирушаючи на море, важливо заздалегідь подбати про свою шкіру і дотримуватися запобіжних заходів. На відкритому сонці краще не перебувати більше 30-40 хвилин. При цьому потрібно вибрати безпечний час для засмаги - з 8 до 11 і після 16-17 годин.

Час купання також слід обмежити до 15-20 хвилин 2-3 рази на день. Після цього змийте прохолодною прісною водою і промокніть шкіру рушником. Це важливо, тому що хоч море і допомагає при псоріазі, але занадто велика кількість морської солі на шкірі призводить до сухості і може спровокувати появу нових осередків запалення.

Також необхідно не забувати про догляд за шкірою при псоріазі в літній період. Наприклад, зволожити її і захистити від ультрафіолету за допомогою сонцезахисного крему. Не потрібно наносити його на самі бляшки – важливо регулярно їх зволожувати. Зверніть увагу, що якщо у вас літній тип псоріазу, то купатися доведеться тільки в холодну пору року і в басейні. При цій формі захворювання, на відміну від зими, ультрафіолетові промені викликають загострення, тому сонячні ванни не можна використовувати в якості лікувальної терапії.

Псоріаз - це не смертельний вирок, а спосіб життя. Тому, якщо ви зіткнулися з такою проблемою, не впадайте у відчай! Змініть свій раціон, спосіб життя, відмовтеся від куріння і алкоголю, уникайте стресових ситуацій - це допоможе звести симптоми і зовнішні прояви цієї недуги до мінімуму, а іноді і до повного зникнення.