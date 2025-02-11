Не відновлення або куди йдуть мільярди для ВПО?

Офіційно в Україні за час повномасштабної війни житло втратили щонайменше 3,5 млн українців. Абсолютна їх більшість з окупованих Маріуполя, Волновахи, Бахмута, Курахова та всіх інших, окупованих з 2022 року. Це – ми. І нас – мільйони. Навіть без урахування донеччан, луганчан та кримчан.

Коли ми кажемо про єдність та справедливість як основу миру, турботи про громадян та пріоритет нашої держави, то краще не брати до уваги цифри. Тому що цифри, м’яко кажучи, не просто натякають на брехню, а прямо вказують на зворотні пріоритети урядовців.

Фото: Facebook/Aris Messinis

Задля підтримки українців, хто втратив житло, уряд започаткував програму «єВідновлення». Напевно, ви про неї чули чимало. Але точно недостатньо для того, щоб зрозуміти головне: все, що декларується навколо «єВідновлення» – суцільна маніпуляція. Чому? Тому що завжди зазначається, що програма для підтримки ВПО. Себто знову нас. Але за законом ми не маємо можливості нею скористатись, тому що в країні відсутня процедура підтвердження втрати майна в окупації. Тадам!

Логічне питання: як можна отримати «єВідновлення» без підтвердження втрати майна? Правильна відповідь – ніяк. Проте чиновники та депутати вперто продовжують наголошувати, що це ж підтримка ВПО. Яких? Внутрішньо переміщених з Києва в Ужгород? З Чернівців у Львів?

Але навіть це не все. Програма розповсюджується лише на тих, хто перебуває в Україні постійно. Тобто, виїжджав не більше, аніж на 30 днів. Отаке. Поїхали до рідних за кордон, залишились на довше? Все. Ви вже не ВПО (закреслено) не маєте права на «єВідновлення». А те, що якась російська бомба чи шахед знищив вашу квартиру, нікого не хвилює.

Проте 90 тисяч українських родин отримали погодження на виплати за пошкоджене майно на суму майже 9 млрд гривень. Плюс на 21 млрд гривень житлових сертифікатів. Та ще минулого тижня на програму розподілено 15 млрд гривень. Тобто загальна сума «єВідновлення» сягнула в реальних грошах 24 млрд грн і абсолютний нуль для ВПО з окупованих територій. Ще раз. 24 млрд гривень з повним нулем для людей з окупації. Як це вкладається в єдність та справедливість, я не знаю. Але знаю настрої ВПО і вони геть далекі від позитивних. До чого це призводить? Розповім одну історію, яка сталась напередодні окупації Курахова.

Молода пані з Маріуполя (ім'я не буду називати) була в евакуації в Німеччині. Спробувала проїхати в Маріуполь через Шереметьєво, аби переоформити та продати квартиру. Її не пропустили, вона повернулася в Німеччину, потім в Україну, поїхала у Вугледар, сіла у підвал з місцевими, ще раз пережила обстріли та окупацію. Нині вона в Маріуполі вже переоформила житло. Тому що потрапила в окупацію іншим шляхом та з іншим ставленням. Зараз збирається повертатись в евакуацію, виставивши квартиру на продаж. І подібний спосіб потрапити в окупацію додому зараз активно обговорюється по маріупольських чатах. Чому? Тому що в нас є «єВідновлення» і одночасно абсолютно кинуті напризволяще внутрішні біженці, яким вже майже немає чого втрачати, бо за три роки в евакуації окрім маніпуляцій, обману та ігнорування від уряду вони нічого не отримали. А хто щасливчики з «єВідновлення» – взагалі відкрите питання, відповідь на яке колись ще вибухне в суспільстві. Поза всяким сумнівом.