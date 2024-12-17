Нереалізовані на допомогу ВПО 15 млрд гривень передадуть на програму "єВідновлення"

Нереалізовані цього року на допомогу внутрішньо переміщеним особам 15 млрд грн передадуть на програму "єВідновлення".

Як пише пресслужба Верховної Ради України, про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Сергій Козир.

Він зазначив, що нещодавно ухвалений у другому читанні й уже підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон №11028 надає пріоритетне право ВПО отримувати компенсації за програмою "єВідновлення". Крім того, цей документ передбачає спрямування нереалізованих цього року коштів із допомоги ВПО на програму "єВідновлення".

"Ідеться про 15 млрд грн. Це вагома сума, адже вона дозволить близько 10 тис. родин отримати нове житло, відбудувати зруйновані чи пошкоджені внаслідок війни помешкання", – зазначив політик.

Він додав, що також днями на нараді у прем’єр-міністра домовилися пролонгувати постанову №323, через що продовжать ще на пів року підтримку ВПО, які отримують так звані компенсації на проживання.

Також у бюджеті на наступний рік закладено близько 4 млрд грн на нову пілотну програму субсидій на оренду житла для ВПО. Крім цього, зараз готують відповідну постанову, яка передбачає реалізацію на всій території України, а не в 9 прифронтових областях, як це планувалося раніше.

"Важливо наголосити, що в бюджеті на наступний рік збільшено на 1 млрд грн допомогу на проживання ВПО. Тож державна політика стосовно фінансування і підтримки переселенців залишається стабільною та послідовною. Верховна Рада в цьому напрямку рухається синхронно з Кабінетом Міністрів", – сказав нардеп. У парламенті минулого року створили Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту майнових та немайнових прав ВПО та інших осіб, постраждалих від війни, яка тісно співпрацює з Кабміном щодо підтримки переселенців.