Від завтра "Укренерго" вводить нові графіки відключень

Графіки відключень в усіх областях будуть уніфіковані.

Завтра, 16 грудня, заходи обмеження споживання для побутових споживачів почнуть застосовуватись за новими графіками.

Про це інформує "Укренерго".

Як зазначають в енергокомпанії, такі зміни зумолені вимогами оновленої інструкції "Про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії".

Графіки відключень в усіх областях будуть уніфіковані.

Днями Міністерство енергетики затвердило інструкцію, яка має на меті встановити однакові принципи застосування графіків погодинних відключень для населення в усіх областях.