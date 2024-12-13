Віталій Коваль: Україна готова постачати продовольство до Сирії

Постачання пшениці з Росії до Сирії призупинено через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів.

Міністр сільського господарства України Віталій Коваль розповів, що Україна готова постачати продовольство в Сирію після повалення Башара Асада, повідомляє Reuters.

"Там, де важко, ми повинні бути там із нашим продовольством. Ми відкриті для постачання нашого продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства - тоді ми там", - сказав Коваль.

Раніше джерела із Сирії та РФ повідомили, що постачання пшениці з Росії призупинено через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів.

За часів правління Асаду Сирія імпортувала продовольство з Росії, але тепер незрозуміло, як складатимуться відносини між країнами за нового уряду.