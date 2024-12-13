Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Віталій Коваль: Україна готова постачати продовольство до Сирії

Постачання пшениці з Росії до Сирії призупинено через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів.

Віталій Коваль: Україна готова постачати продовольство до Сирії
Україна готова постачати продовольство до Сирії (ілюстративне фото)
Фото: Мінінфраструктури

Міністр сільського господарства України Віталій Коваль розповів, що  Україна готова постачати продовольство в Сирію після повалення Башара Асада, повідомляє Reuters.

"Там, де важко, ми повинні бути там із нашим продовольством. Ми відкриті для постачання нашого продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства - тоді ми там", - сказав Коваль.

Підписуйтесь на наш Google News

Раніше джерела із Сирії та РФ повідомили, що постачання пшениці з Росії призупинено через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів.

За часів правління Асаду Сирія імпортувала продовольство з Росії, але тепер незрозуміло, як складатимуться відносини між країнами за нового уряду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies