"Укренерго" оприлюднило новий графік відключення світла на 14 грудня

"Укренерго" оприлюднило інформацію про відключення світла на завтра, 14 грудня. Для споживачів застосовуватимуть одну та дві черги відключень.
За інформацією компанії, для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
Для побутових споживачів:
- 00:00 – 13:00 – одна черга відключень
- 13:00 – 17:00 – дві черги відключень
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності
В "Укренерго" нагадують, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні
Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
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