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"Укренерго" оприлюднило новий графік відключення світла на 14 грудня

Застосовуватимуть одну та дві черги відключень.

"Укренерго" оприлюднило новий графік відключення світла на 14 грудня
Фото: EPA/UPG

"Укренерго" оприлюднило інформацію про відключення світла на завтра, 14 грудня. Для споживачів застосовуватимуть одну та дві черги відключень.

За інформацією компанії, для побутових споживачів час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

  • 00:00 – 13:00 – одна черга відключень
  • 13:00 – 17:00 – дві черги відключень
  • 17:00 – 22:00 – одна черга відключень 

Для промисловості та бізнесу:

  • 00:00 – 24:00 – застосування графіків обмеження потужності

В "Укренерго" нагадують, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

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