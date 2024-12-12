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Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у п’ятницю

Відключення торкнуться як споживачів, так і промисловості й бізнесу.

Укренерго повідомило, як відключатимуть світло у п’ятницю
відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 13 грудня.

За інформацією компанії, у п’ятницю час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 6:00 – 8:00 – одна черга відключень
  • 8:00 – 19:00 – дві черги;
  • 19:00 – 21:00 – одна черга.

Для промисловості та бізнесу обмеження діятимуть упродовж 6.00-20.00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - зазначили в Укренерго.

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