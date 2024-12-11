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Українська авіакомпанія ​SkyUp відновлює регулярні рейси. Вона буде базуватися в Кишиневі

Компанія уже почала продавати квитки на вісім напрямків. 

Українська авіакомпанія ​SkyUp відновлює регулярні рейси. Вона буде базуватися в Кишиневі
Літак SkyUp
Фото: wikimedia.org

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення регулярних польотів із квітня 2025 р. 

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на прессреліз перевізника.

Компанія буде базуватися у Кишиневі і уже почала продавати квитки на вісім рейсів. 

Маршрути охоплюють кілька країн Європи: Францію (Париж), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка), Кіпр (Ларнака) і Грецію (Салоніки, Іракліон).

Зазначається, що SkyUp вибрала Кишинів для своєї бази, бо він розташований близько до України, "що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів".

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочала розвиток нового напрямку діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах мокрого лізингу. Зараз літаки SkyUp використовуються на рейсах Wizz Air.

  • Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни Росії проти України.
  • У квітні минулого року Європейська організація з безпеки аеронавігації опублікувала оновлений прогноз стосовно відновленню польотів в європейському регіоні. Згідно із ним, польоти в Україні, ймовірно, відновляться лише в 2029.
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