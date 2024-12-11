Українська авіакомпанія ​SkyUp відновлює регулярні рейси. Вона буде базуватися в Кишиневі

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення регулярних польотів із квітня 2025 р.
Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на прессреліз перевізника.
Компанія буде базуватися у Кишиневі і уже почала продавати квитки на вісім рейсів.
Маршрути охоплюють кілька країн Європи: Францію (Париж), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка), Кіпр (Ларнака) і Грецію (Салоніки, Іракліон).
Зазначається, що SkyUp вибрала Кишинів для своєї бази, бо він розташований близько до України, "що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів".
Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочала розвиток нового напрямку діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах мокрого лізингу. Зараз літаки SkyUp використовуються на рейсах Wizz Air.
- Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни Росії проти України.
- У квітні минулого року Європейська організація з безпеки аеронавігації опублікувала оновлений прогноз стосовно відновленню польотів в європейському регіоні. Згідно із ним, польоти в Україні, ймовірно, відновляться лише в 2029.