Українська авіакомпанія ​SkyUp відновлює регулярні рейси. Вона буде базуватися в Кишиневі

Українська авіакомпанія SkyUp оголосила про відновлення регулярних польотів із квітня 2025 р.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на прессреліз перевізника.

Компанія буде базуватися у Кишиневі і уже почала продавати квитки на вісім рейсів.

Маршрути охоплюють кілька країн Європи: Францію (Париж), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка), Кіпр (Ларнака) і Грецію (Салоніки, Іракліон).

Зазначається, що SkyUp вибрала Кишинів для своєї бази, бо він розташований близько до України, "що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів".

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочала розвиток нового напрямку діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах мокрого лізингу. Зараз літаки SkyUp використовуються на рейсах Wizz Air.