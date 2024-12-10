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"Укренерго" повідомило про відключення світла на завтра

Уранці діятиме одна черга відключень, а вдень – дві.

"Укренерго" повідомило про відключення світла на завтра
Харків під час блекауту. Площа Свободи.
Фото: Кирило Гончар

Завтра, 11 грудня, "Укренерго" застосовуватиме удень дві черги відключень, а вранці – одну. 

Як йдеться у повідомленні компанії, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 07:00 – 08:00 — одна черга відключень
  • 08:00 – 20:00 — дві черги відключень
  • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу із  07:00 по 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

В компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В "Укренерго" застерегли, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, а актуальну інформацію про графіки відключень варто дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

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