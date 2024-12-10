"Укренерго" повідомило про відключення світла на завтра

Харків під час блекауту. Площа Свободи.

Завтра, 11 грудня, "Укренерго" застосовуватиме удень дві черги відключень, а вранці – одну.

Як йдеться у повідомленні компанії, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу із 07:00 по 22:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

В компанії нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В "Укренерго" застерегли, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, а актуальну інформацію про графіки відключень варто дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.