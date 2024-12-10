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Китай звинуватив американську компанію Nvidia у монополії

Піднебесна намагається відповісти США за обмеження на свій ринок мікросхем.

Китай звинуватив американську компанію Nvidia у монополії
Штаб-квартира корпорації NVIDIA
Фото: nvidianews.nvidia.com

Китайська адміністрація ринкового регулювання заявила про початок перевірки американської компанії Nvidia на предмет порушення антимонопольного законодавства.

Як пише Reuters, у повідомленні контрольного органу не уточнюється, яким чином корпорація, відома своїми чипами для штучного інтелекту та ігровими відеокартами, могла отримати статус монополіста у Китаї.

Експерти вважають, що таким чином влада Піднебесної намагається відповісти США на заходи щодо обмеження експорту напівпровідників з країни. Минулого тижня Вашингтон втретє за останніх три роки застосував санкції, які стосуються 140 китайських компаній. 

За оцінками, можлива втрата китайського ринку не позначиться особливо на Nvidia - їхні найбільш інноваційні чипи вже й так заборонені там для продажу. Проте акції компанії після новини про розслідування антимонопольних служб впали на 2%.

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