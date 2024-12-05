У п’ятницю упродовж дня Укренерго відключатиме по дві черги споживачів

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж 5.00-23.00.

Укренерго оприлюднило інформацію про час застосування і обсяг обмежень електропостачання 6 грудня.

Відповідно до розпорядження компанії, відключення для побутових споживачів діятимуть таким чином:

06.00 – 07.00 — одна черга відключень;

07.00 – 20.00 — дві черги;

20.00 – 22.00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж 5.00-23.00.

У НЕК нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.