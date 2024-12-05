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У п’ятницю упродовж дня Укренерго відключатиме по дві черги споживачів

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж 5.00-23.00.

У п’ятницю упродовж дня Укренерго відключатиме по дві черги споживачів
світло у будинках Бучі (Київщина)
Фото: Бучанська міська рада

Укренерго оприлюднило інформацію про час застосування і обсяг обмежень електропостачання 6 грудня.

Відповідно до розпорядження компанії, відключення для побутових споживачів діятимуть таким чином:

  • 06.00 – 07.00 — одна черга відключень;
  • 07.00 – 20.00 — дві черги;
  • 20.00 – 22.00 — одна черга.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж 5.00-23.00.

У НЕК нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

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