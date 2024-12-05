Укргідроенерго прокоментувало скандал щодо угоди з фірмою, власник якої має зв’язки з Росією і перебуває під санкціями

Укргідроенерго оприлюднило офіційну заяву щодо скандальної угоди з турецької компанії Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, власник якої має зв’язки з Росією і перебуває під санкціями США.

Договір уклали на постачання кабельної продукції. У державній компанії наголосили, що ця закупівля не стосується будівництва жодної захисної споруди, зокрема, ДніпроГЕС.

«Відкрита процедура закупівлі кабелів на 150 кВ та 330 кВ була проведена з 29 листопада 2023 року до 13 грудня 2023 року, а договір було укладено 25 грудня 2023 року. Повідомляємо, що в період проведення закупівлі та на момент укладення контракту ні компанія ALTAIR LOJISTIK VE TICARET ANONIM, ні громадянин Андрійс Браденс не перебували у переліку осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції). Укргідроенерго повністю виконало всі вимоги українського законодавства, ретельно перевіривши контрагентів на предмет зв'язків з Російською Федерацією», - заявила українська компанія.

Укргідроенерго додало, що станом на 4 грудня компанія Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim, яка виграла згаданий тендер, не перебуває в жодних санкційних списках. Але після появи інформації у ЗМІ українська державна компанія розпочала проведення додаткових перевірок. «За результатами цих перевірок будуть вжиті відповідні заходи відповідно до діючого контракту та законодавства України», - запевнили в Укргідроенерго.

Що відомо про скандальний тендер