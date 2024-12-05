Зеленський: майже 5 млн українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки"

Так само виплати через Укрпошту отримають близько 2 млн громадян.

Майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату “єПідтримки”.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“І сьогодні ж увійшла в програму Укрпошта: це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту”, - зазначив президент.

Він пообіцяв, що так само ці люди отримають і виплату 1 тис. гривень.