Зеленський: майже 5 млн українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки"

Майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату “єПідтримки”.
Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
“І сьогодні ж увійшла в програму Укрпошта: це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту”, - зазначив президент.
Він пообіцяв, що так само ці люди отримають і виплату 1 тис. гривень.
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Як відомо, із 1 грудня українці можуть подавати заявки для отримання 1 тисячі гривень від держави за програмою "Зимова єПідтримка".
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Допомогу від держави можна отримати упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Витратити кошти можна на оплату комунальних або медичних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, освіту, транспорт, страхування, благодійність, донати ЗСУ або придбання військових облігацій. Жодних податків на ці кошти нараховуватися не буде.
- За перші 5 годин українці оформили понад мільйон заяв у "Дії" на отримання тисячі гривень зимової підтримки.