​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до армії Грузії
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії Георгій Алексідзе звернувся до армії Грузії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
Мер Дніпрорудного загинув у російському полоні
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський: майже 5 млн українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки"

Так само виплати через Укрпошту отримають близько 2 млн громадян.

Зеленський: майже 5 млн українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату “єПідтримки”.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. 

“І сьогодні ж увійшла в програму Укрпошта: це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту”, - зазначив президент.

Підписуйтесь на наш Google News

Він пообіцяв, що так само ці люди отримають і виплату 1 тис. гривень. 

  • Як відомо, із 1 грудня українці можуть подавати заявки для отримання 1 тисячі гривень від держави за програмою "Зимова єПідтримка".

  • Допомогу від держави можна отримати упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Витратити кошти можна на оплату комунальних або медичних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, освіту, транспорт, страхування, благодійність, донати ЗСУ або придбання військових облігацій. Жодних податків на ці кошти нараховуватися не буде.

  • За перші 5 годин українці оформили понад мільйон заяв у "Дії" на отримання тисячі гривень зимової підтримки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies