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Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро

Частина коштів — це безповоротні гранти.

Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро
ЄБРР
Фото: cgdev.org

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ідеться про вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів. «Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності», - додав глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що частина коштів — це безповоротні гранти.

  • Цьогоріч за проєктами Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні у державному секторі залучили понад 1,2 млрд євро інвестицій.
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