Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку схвалила інвестиції в Україну на суму понад 1,3 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, ідеться про вісім проєктів на підтримку державного й приватного секторів. «Зокрема у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності», - додав глава уряду.
Шмигаль підкреслив, що частина коштів — це безповоротні гранти.
- Цьогоріч за проєктами Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні у державному секторі залучили понад 1,2 млрд євро інвестицій.