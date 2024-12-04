Мінфін підписав Меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду з ЄС про залучення до 35 млрд євро

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.

Підписантом від України також виступає голова Національного банку України Андрій Пишний, від ЄC – віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Кошти є частиною ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Остаточний обсяг MFA визначать після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування Сполученими Штатами у 20 млрд доларів США, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 млрд євро.

Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів РФ в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Кошти надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями – це макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

"Останніми місяцями ми активно працювали з Європейським Союзом та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.