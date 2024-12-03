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В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло у середу

Для промисловості та бізнесу обмеження електропостачання діятимуть упродовж 6:00-22:00.

В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло у середу
Ресторан швидкого харчування працює під час відключення електроенергії на Подолі, Київ
Фото: EPA/UPG

Завтра, 4 грудня, в Україні світло вимикатимуть в одну та дві черги.

Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів:

  • 06:00 – 07:00 — одна черга відключень
  • 07:00 – 20:00 — дві черги відключень
  • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

В "Укренерго" нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

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