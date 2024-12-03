В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло у середу

Завтра, 4 грудня, в Україні світло вимикатимуть в одну та дві черги.
Про це повідомляє "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів:
- 06:00 – 07:00 — одна черга відключень
- 07:00 – 20:00 — дві черги відключень
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 06:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності
В "Укренерго" нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.