Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Марина Шквиря: «Питання в тому, що буде з твариною, яку ти врятував чи взяв, і для чого ти все це робиш»
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
Канцлер Німеччини Шольц приїхав у Київ і анонсував пакет зброї на 650 млн євро (оновлено)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
​Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Тернополі, є загиблий та поранені
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Дайте грошей! Як скандальне КП «Спецжитлофонд» отримало три мільярди, прикриваючись інтересами постраждалих від війни
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
Спортбазу Медведчука на Київщині оцінили майже на $760 млн
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
ГоловнаПраво

На Кіровоградщині двоє поплічників РФ підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи

У Вінницькій області студенти місцевого коледжу підпалили відділення Укрпошти та релейну шафу на залізниці

На Кіровоградщині двоє поплічників РФ підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали у Кіровоградській та Вінницькій областях, йдеться у пресрелізі СБУ.

На замовлення ворога за обіцяну винагороду фігуранти намагалися пошкодити об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти. Для вчинення злочинів вони використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів.

У Кіровоградській області затримано експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку із міста Знам’янка, які підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи.

Надалі фігуранти планували пустити під укіс потяг та знищити міське відділення приватної пошти.

Правоохоронці затримали обох зловмисників, коли вони готувалися пустити потяг з рейок.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На Вінниччині викрито трьох студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років, які підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу на важливій лінії залізничного сполучення.

Відомо, що після виконання обох завдань російська спецслужба планувала залучити юнаків до підривів поблизу держустанов у різних регіонах України.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України ‒ диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Вчора стало відомо, що правоохоронці підозрюють підлітка у підпалі вагонів електропоїзда на харківському центральному вокзалі. Юнак зняв свої дії на відео і виклав його в Інтернет, щоб похизуватися своїм вчинком.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies