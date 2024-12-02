Українці задекларували в поліції більше 200 одиниць вогнепальної зброї

Цю зброю задекларували за тиждень від початку процедури декларування вогнепальної зброї, знайденої або отриманої громадянами.

Українці за тиждень задекларували в поліції більше 200 одиниць вогнепальної зброї

Минув тиждень від початку дії процедури декларування вогнепальної зброї, знайденої або отриманої громадянами.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Всього за тиждень в органах Національної поліції українцями було задекларовано 215 одиниць вогнепальної зброї, а також 8 914 боєприпасів до неї”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, до поліції громадяни здали 15 одиниць вогнепальної зброї та 3 221 боєприпас.

В поліції нагадали, що аби задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, необхідно зателефонувати за номером 102 та подати письмову заяву, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання/реєстрації, фотокартку 3,5х4,5 до найближчого підрозділу поліції.