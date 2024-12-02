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Зеленський анонсував кадрові перестановки в військовому керівництві: "потрібно рухатися швидше"

Кого саме звільнять – він не сказав.

Зеленський анонсував кадрові перестановки в військовому керівництві: "потрібно рухатися швидше"
Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Євроради 1 грудня 2024 року

Президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни у військовому керівництві. Під час пресконференції з нагоди візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва президент сказав, що це пов'язано з необхідністю реформ. 

За словами президента, це – не останні перестановки. "Вони будуть, тому що потрібно рухатися швидше". 

"Нещодавно я представляв план стійкості. Передусім всередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наше військо є одним із пріоритетних пунктів, крім єдності і інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи і конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди", – сказав він. 

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