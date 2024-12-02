Зеленський анонсував кадрові перестановки в військовому керівництві: "потрібно рухатися швидше"

Кого саме звільнять – він не сказав.

Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Євроради 1 грудня 2024 року

Президент Володимир Зеленський анонсував нові кадрові зміни у військовому керівництві. Під час пресконференції з нагоди візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва президент сказав, що це пов'язано з необхідністю реформ.

За словами президента, це – не останні перестановки. "Вони будуть, тому що потрібно рухатися швидше".

"Нещодавно я представляв план стійкості. Передусім всередині нашої держави. І обороноздатність, спроможність, наше військо є одним із пріоритетних пунктів, крім єдності і інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи і конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди", – сказав він.