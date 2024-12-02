З окупації вдалося вивести ще шістьох українських дітей: розповіли про психологічний тиск та загрозу "мобілізації"

Минулого тижня на вільну частину України вдалося вивезти ще шістьох дітей, які перебували на окупованій території. Діти жили під загрозою депортації та психологічним тиском, а 16-річним хлопцям загрожувала ще й примусова мобілізація до російської армії, розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Діти розповіли про те, що на окупованій частині хлопців замість школи без згоди батьків відправляли в місто ставати на "військовий облік". Один із юнаків через це часто прогулювався уроки, аби його не забрали зі школи отримувати повістку.

"Окрім цього, всіх дітей у школах вчили не наукам, а пропаганді — їх примушували співати гімн рф, вчити переписану росією історію та відпрацьовувати навички військового вишколу. Ці діти пережили страшні випробування, знаходячись в окупації", – сказав очільник ОП.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram На вільну частину України вдалося вивезти шістьох дітей

Вивезення дітей із окупації провели в межах програми Bring Kids Back UA. За офіційними даними, на окупованій території України перебувають тисячі неповнолітніх українців. Росія нерідко краде дітей, вивозячи їх на свою територію та віддаючи там на всиновлення. При всиновленні росіяни можуть міняти ім'я дитини та її дані повністю, що значно ускладнює пошук.