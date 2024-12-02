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​СБУ і Нацпол затримали паліїв, які на замовлення Росії спробували пошкодити об’єкти Укрзалізниці й Укрпошти

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

​СБУ і Нацпол затримали паліїв, які на замовлення Росії спробували пошкодити об’єкти Укрзалізниці й Укрпошти
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Служба безпеки і Нацполіція затримали ще дві групи паліїв, котрі намагалися спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій.

Як ідеться на сайті СБУ, серед зловмисників – п’ятеро поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали у Кіровоградській та Вінницькій областях.

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На замовлення окупантів фігуранти намагалися пошкодити об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти. Для вчинення злочинів вони використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією росіян. Оплату за виконання завдань зловмисники отримати не встигли.

У Кіровоградській області піймали експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку із міста Знам’янки, які підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи. Також зловмисники планували пустити під укіс потяг і знищити міське відділення приватної пошти.

На Вінниччині викрили трьох студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років, які підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу на важливій лінії залізничного сполучення. Після цього російська спецслужба планувала залучити юнаків до підривів поблизу держустанов у різних регіонах України.

Затриманим про підозру у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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