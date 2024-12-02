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Шольцу показали українські безпілотники з розумним компонентом

Деяке озброєння Україна виготовляє спільно з ФРН. 

Шольцу показали українські безпілотники з розумним компонентом
Олафа Шольца ознайомили зі зброєю українського виробництва
Фото: Зеленський у Telegram

Канцлера Німеччина Олафа Шольца під час його поїздки до України ознайомили з українськими безпілотниками з розумним компонентом. Про це йдеться у Telegram президента України. 

Німецький політик також мав змогу поспілкуватися з представниками компаній-виробників. Зеленський зазначив, що частину озброєння Україна виготовляє спільно з ФРН, зокрема, системи донаведення на ціль із застосуванням штучного інтелекту виробництва німецьких компаній.

Президент подякував Німеччині за "таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу".

"Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування «рою дронів»", – повідомили в пресслужбі президента. 

  • Олаф Шольц під час сьогоднішнього візиту до України анонсував новий пакет допомоги на 650 млн євро.
  • Він разом з українським президентом відвідав поранених українських захисників та вшанував пам'ять загиблих.
  • Поїздка Шольца – перша з 2022 року. Візит не анонсували, і він відбувся невдовзі після того, як канлцер говорив телефоном із Володимиром Путіним. 
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