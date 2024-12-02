Шольцу показали українські безпілотники з розумним компонентом

Канцлера Німеччина Олафа Шольца під час його поїздки до України ознайомили з українськими безпілотниками з розумним компонентом. Про це йдеться у Telegram президента України.

Німецький політик також мав змогу поспілкуватися з представниками компаній-виробників. Зеленський зазначив, що частину озброєння Україна виготовляє спільно з ФРН, зокрема, системи донаведення на ціль із застосуванням штучного інтелекту виробництва німецьких компаній.

Президент подякував Німеччині за "таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу".

"Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування «рою дронів»", – повідомили в пресслужбі президента.