Шольцу показали українські безпілотники з розумним компонентом

Канцлера Німеччина Олафа Шольца під час його поїздки до України ознайомили з українськими безпілотниками з розумним компонентом. Про це йдеться у Telegram президента України.
Німецький політик також мав змогу поспілкуватися з представниками компаній-виробників. Зеленський зазначив, що частину озброєння Україна виготовляє спільно з ФРН, зокрема, системи донаведення на ціль із застосуванням штучного інтелекту виробництва німецьких компаній.
Президент подякував Німеччині за "таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу".
"Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування «рою дронів»", – повідомили в пресслужбі президента.
- Олаф Шольц під час сьогоднішнього візиту до України анонсував новий пакет допомоги на 650 млн євро.
- Він разом з українським президентом відвідав поранених українських захисників та вшанував пам'ять загиблих.
- Поїздка Шольца – перша з 2022 року. Візит не анонсували, і він відбувся невдовзі після того, як канлцер говорив телефоном із Володимиром Путіним.