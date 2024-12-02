Головне за ніч та ранок понеділка, 2 грудня: влучання в багатоповерхівку в Тернополі, атака дронів на Київ, візит Олафа Шольца

Уночі 2 грудня російська армія атакувала Тернопіль дронами, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку. Є постраждалі та загиблий, повідомив керівник Ради оборони Тернополя Сергій Надал.

Повітряна тривога у регіоні була оголошена о 00:06. Близько другої години стало відомо, що ворог атакував п'ятиповерхівку, загорілися квартири на п'ятому та частково четвертому і третьому поверхах.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав негода пізніше повідомив, що загинула одна людина.

У ДСНС також повідомили, що в результаті влучання сталася масштабна пожежа. "Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень.

Найбільше атак ворог здійснює на Покровському та Курахівському напрямках.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 наступальні дії на позиції українських підрозділів у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1790 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 743920 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія просунулася в Кураховому та біля Нового Комара, Берестового і Погребків, свідчать дані аналітиків Deep State.

Всі ці населені пункти, окрім Погребків, належать до Донецької області. Погребки – Курська область Росії.

У ніч проти 2 грудня Сили протиповітряної оборони виявили і знешкодили в різний спосіб близько 20 російських безпілотників, які потенційно загрожували Києву.

"Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше – хвилями і з різних напрямків", - зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

За даними влади, у столиці без руйнувань та постраждалих.

Близько 6:34 у Києві знову оголошували повітряну тривогу - було зафіксовано рух БПЛА. Працювала протиповітряна оборона.

У ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну 110-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6- вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один - у повітрі. Бойова робота триває.

Україна прагне якомога швидшого завершення війни і повернення частини своїх території дипломатичним шляхом – після того, як членство України в НАТО стане очевидним. Про це президент Володимир Зеленський сказав у розмові з японським агентством Kyodo.

Він закликав Альянс запросити Київ почати переговори про вступ настільки швидко, наскільки можливо. Володимир Зеленський також дорікнув партнерам за недостатність підтримки.

Президент сказав, що деякі окуповані росіянами території буде складно повернути військовим шляхом, зокрема й Крим. "Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда. Нам потрібно знайти дипломатичне рішення", – пояснив він, наголосивши, що це можливо лише "коли ми знатимемо, що ми достатньо сильні".

Журналісти припустили, що це є відхиленням від попередньої позиції про те, що Україна відвойовуватиме всі землі. Однак Київ і раніше говорив, що Крим можуть повертати дипломатичним шляхом.

У понеділок, 2 грудня, до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau. Згодом поїздку підтвердив сам Шольц. "Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що ми говоримо", – написав він у X.

"При зустрічі з Володимиром Зеленським я озвучу додаткове озброєння на 650 мільйонів євро, яке має бути поставлене в грудні", – також пообіцяв Шольц.

Востаннє Олаф Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Докладніше – в новині.

13 грудня редакція LB.ua проведе зустріч із підписниками – учасниками фандрайзингової кампанії.

На зустрічі можна буде познайомитися з нашою командою, дізнатися більше про роботу редакції, поділитися ідеями та пропозиціями щодо контенту та розвитку LB.ua, обговорити важливі теми. Будуть й історії зі залаштунків медійної роботи.

Думки та пропозиції друзів LB.ua надзвичайно важливі для нас - ми віримо, що спільна розмова допоможе нам стати кращими.

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