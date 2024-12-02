Сили оборони за добу ліквідували 1790 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 743920 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 743920 (+1790)
- танків ‒ 9478 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 19397 (+28)
- артилерійських систем – 20953 (+30)
- РСЗВ – 1253 (+0)
- засоби ППО ‒ 1019 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83)
- крилаті ракети ‒ 2852 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99)
- спеціальна техніка ‒ 3619 (+0).
Дані уточнюються.
За даними Міноборони, в листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення.