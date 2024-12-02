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Сили оборони за добу ліквідували 1790 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 743920 військових. 

Сили оборони за добу ліквідували 1790 російських окупантів
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні  743920 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 743920 (+1790) 
  • танків ‒ 9478 (+9) 
  • бойових броньованих машин ‒ 19397 (+28) 
  • артилерійських систем  – 20953 (+30)  
  • РСЗВ – 1253 (+0)  
  • засоби ППО ‒ 1019 (+0) 
  • літаків  – 369 (+0) 
  • гелікоптерів  – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83) 
  • крилаті ракети ‒ 2852 (+0) 
  • кораблі / катери  ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни - 1 (+0)  
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99)  
  • спеціальна техніка ‒ 3619 (+0).

Дані уточнюються. 

За даними Міноборони, в листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення.

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