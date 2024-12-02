Сили оборони за добу ліквідували 1790 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 743920 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 743920 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 743920 (+1790)

танків ‒ 9478 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 19397 (+28)

артилерійських систем – 20953 (+30)

РСЗВ – 1253 (+0)

засоби ППО ‒ 1019 (+0)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83)

крилаті ракети ‒ 2852 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99)

спеціальна техніка ‒ 3619 (+0).

Дані уточнюються.

За даними Міноборони, в листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення.